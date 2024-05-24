前衛的な美しいぐい呑み　作家もの

景色が素晴らしい逸品です。丸みがあり宇宙の様な景色です。印はございますが、作者不明ですので御了承くださいませ。幅6.5センチ高さ4.5センチ※誤差が気になる方はご遠慮ください。素人測定ですので測り方によって誤差が生じる場合がございます。記載しているサイズ表示でご了承いただける方のみお願いいたします。そちらご納得いただけるかたご購入よろしくお願い致します種類···酒器目立ったダメージはございませんが、新品ではない為、評価はやや傷や汚れありといたしました。 #陶芸 #裏千家 #茶道 #サイズ#瀬戸 #古美術 #唐津 #美術 #瀬戸 #究極の古美術 #井戸茶碗 #高麗茶碗 #骨董 #市川透



作家 ぐい呑み - 食器



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