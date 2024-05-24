【ポケカ】アルセウスV SR

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商品詳細
お値下げ致しました種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルレアリティ···SR一年以上コレクションとしてスリーブとクリアケースで保管していたので白かけや折れ等々の傷はありません。【トラブル防止の為状態は画像判断にてお願いします】※素人目線での状態判断になりますので完美品をお求めの方のご購入はご遠慮下さい。即購入可能です。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper682309.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement405199.html
http://narcologia.ru/goods/browse340091.html
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