ポケモンカード Vstarユニバース 未開封品.

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商品詳細
◽︎ポケモンカードVstarユニバース1BOX完全シュリンク付き未開封BOX.発送方法.潰れないようにメルカリ便で発送させて頂きます!!レシートもおつけ可能です!!注意⚠︎シュリンク付きの未開封品です。疑いが少しでもある方はご遠慮ください。1度素人の手に渡ったものになりますので神経質な方もご遠慮ください(._.)''種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックス
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