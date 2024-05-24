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商品詳細
岐阜県重要無形文化財及び多治見市無形文化財保持者、仙山窯 安藤日出武先生の志野のぐい吞です。未使用品で見た限りでは疵などない美品ですが、自宅長期保管品で、素人判断ではわからない見落としがあるかもしれませんので、神経質な方はご購入をお控えください。サイズ：直径 約6.5ｃｍ 高さ 約5ｃｍ
http://narcologia.ru/goods/approximate852620.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral651132.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic460012.html
仙山窯 安藤日出武 志野 ぐい吞 盃 酒器
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