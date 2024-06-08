古伊万里 柿右衛門 大振 染付 蕎麦猪口 向付 蕎麦猪口 骨董 民芸 民藝 ...

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古伊万里染付染め付け雪輪猪口唐草大振り柿右衛門藍柿右衛門藍九谷大明年製太明年製初期伊万里太明成化年製盛期伊万里金継ぎ江戸前期〜中期くらいのものと思います。おおぶりの作りでたたずまいは、美しいです。この出来栄えの猪口ならかなり楽しめると思います。口縁に二箇所のホツありますが指で弾くと、高い音が響きますので良い状態を保っております。その他問題ないです。画像にて確認お願い致します。焼き上がりも問題無いです。口径 約 9.6〜9.8㎝高さ 約 5.8㎝#骨董#古美術 #美術#アンティーク #和食器#古伊万里#染付 #そば猪口#若葉#antique#imari#sobacupカラー···ブルー種類···酒器