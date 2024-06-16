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複製画・額縁付き・デュフイ・「突堤−ニースの散歩道」
商品番号 C25010292983
商品名

複製画・額縁付き・デュフイ・「突堤−ニースの散歩道」
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・作家　RAOULDUFY(ラウル・デゥフィ)・作品名　PromenadeaNice・サイズ　（約）縦60cm×横80cmラウル・デュフィは、野獣派に分類される19世紀末から20世紀前半のフランスの画家。「色彩の魔術師」20世紀のフランスのパリを代表するフランス近代絵画家複製画・額縁付き■プリキャンバス複製画とは、”世界の名画”をアートキャンバス（布地）に直接印刷することで、紙製ポスターでは表現できないキャンバス地の持つ独特の質感です。永年経過による傷や汚れあります。中古品と御理解のうえご購入ください。売り切りたいので常識の範囲内でしたら、お値段交渉承ります。
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