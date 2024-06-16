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- 複製画・額縁付き・デュフイ・「突堤−ニースの散歩道」
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商品詳細
・作家 RAOULDUFY(ラウル・デゥフィ)・作品名 PromenadeaNice・サイズ （約）縦60cm×横80cmラウル・デュフィは、野獣派に分類される19世紀末から20世紀前半のフランスの画家。「色彩の魔術師」20世紀のフランスのパリを代表するフランス近代絵画家複製画・額縁付き■プリキャンバス複製画とは、”世界の名画”をアートキャンバス（布地）に直接印刷することで、紙製ポスターでは表現できないキャンバス地の持つ独特の質感です。永年経過による傷や汚れあります。中古品と御理解のうえご購入ください。売り切りたいので常識の範囲内でしたら、お値段交渉承ります。
http://narcologia.ru/goods/waveform887817.html
http://narcologia.ru/goods/freshman982756.html
http://narcologia.ru/goods/slide814487.html
複製画・額縁付き・デュフイ・「突堤−ニースの散歩道」
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