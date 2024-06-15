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- Epiphone RivieraII EB カスタムショップ 最終価格です。
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商品詳細
リビエラ2リミテッドエディションカスタムショップEB2nd刻印ありの美品になります。あまり弾かなくなったので出品致します。フレット8割程度でネック概ねストレート。アンプにて音出しチェック良好。ガリ、ノイズなどもありません。プレイテックのハードケース付属です(美品、鍵なし)小さなスレは多少あり2nd刻印の理由は多分最後の写真の小さな塗装ムラだと思われます。それ以外は中古なので目立たないスレなどありますが美品だとおもいます。ピックアップカバーの金属くすみはあります。発送はケース内に緩衝材、ケース外部にプチプチ、ラッピングで送らせてもらいます。
http://narcologia.ru/goods/perforce822965.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney4349.html
http://narcologia.ru/goods/Addict427218.html
Epiphone RivieraII EB カスタムショップ 最終価格です。
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