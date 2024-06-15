ロックマン　消しゴム　レア　レトロ　ゴールド　シルバー　金　銀

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商品詳細
レアカラーのロックマン ゼロロックマン ブルースハイパーストームH蓋が開いてるエディラッシュ5体セットです。エディは何かの色移りがあります。当時物で古いので神経質な方はご遠慮ください。人気ゲームタイトル···ロックマンフィギュア種類···その他
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