早い者勝ち大特価！篠笛 赤×黒糸×黒縁取り 古典調 七孔六本調子 お囃子



早い者勝ち大特価！篠笛 紫×黒糸×赤縁取り 古典調 七孔六本調子 お囃子 ...



早い者勝ち大特価！篠笛 紫×黒糸×赤縁取り 古典調 七孔六本調子 お囃子 ...



獅子田流 篠笛 七穴 普通品 六本調子 | 宮本卯之助商店オンラインショップ



獅子田流 篠笛 黒塗両巻 七本調子 | 宮本卯之助商店オンラインショップ



篠笛 六本調子６穴 獅子田 竹渓 藤両巻 古典調 | 中島屋太鼓店 ...



獅子田 お囃子用篠笛[黒塗本重巻] 6本調子 ... - いとろ和楽器店



獅子田流 篠笛 六穴 普通品 十二本調子 | 宮本卯之助商店オンライン ...



いとろ和楽器店 | 獅子田 お囃子用篠笛[黒塗本重巻] 7本調子【取り寄せ】



いとろ和楽器店 | 獅子田 お囃子用篠笛[黒塗本重巻] 6本調子【取り寄せ】



いとろ和楽器店 | 獅子田 お囃子用篠笛[黒塗本重巻] 6本調子【取り寄せ】



篠笛 獅子田 六本調子七穴古典調の通販 by bun's shop｜ラクマ



獅子田流 篠笛 黒塗両巻 七本調子 | 宮本卯之助商店オンラインショップ



商品一覧 | 篠笛文化研究社・オンラインショップ



篠笛 獅子田 竹峰 六本調子七穴古典調の通販 by bun's shop｜ラクマ



獅子田流 篠笛 黒塗両巻 七本調子 | 宮本卯之助商店オンラインショップ

今月いっぱい早い者勝ち！秋祭り応援最終値下げです。20000円→14000円この機会をお見逃し無く。厳選された女竹を天然素材の良さを生かし丁寧に加工し芸術的にも評価されるよう日本古来の赤色に顔料仕上げをし黒糸を半重に巻き菅内の黒とリンクさせて縁取っています。そうする事で顔料の赤色と縁取りの黒が見事なまでに相まって奇跡の配色が実現しました。本商品は古典調の七孔六本調子ですのでお囃子用としてご使用下さい。サイズ詳細は全長約41.5cm、歌口付近約1.92cm、菅尻約1.74cmです。当方の笛は全て一点物で店頭販売も行っておりますので売り切れの場合は取り消しいたしますのでお早めにお求め下さい。完全天然素材を使用して製作していますので画像にてご判断いただきご納得の上ご購入宜しくお願いします。#祭り#篠笛#お囃子#山車#横笛