ヨルシカ グッズ ZENSE 2023 suis Tシャツ 味がしないver.

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ヨルシカライブグッズZENSE2023suisデザインロングTシャツ(味がしないver.)新品未開封で着る機会がないまま自宅保管していました。あくまで中古品とご理解の上ご購入ください。※即購入OK※発送の際に2つ折りにする可能性があります。#ヨルシカ#グッズ#ライブ#Tシャツグッズ種類···Tシャツ