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- 【激レア】ポケモンカードゲーム 公式 初期 ダメージカウンターセット 袋付き
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品は1996年に発売されたポケモンカードゲームの公式ダメージカウンター30個、どくマーカー2個、ベトベトマーカー3個、へんしんマーカー3個の初期版セットまとめ売りになります。袋付きです。素人保管のため写真ではわからない傷がある可能性があります。神経質な方は購入をお控えください。商品の状態は写真を参照ください。約25年前の中古品であることを理解のうえご購入を検討ください。トラブル防止のため返品、キャンセルは出来かねます。ポケモンカードその他多数出品しております。#たたポケモンカード検索用ポケカ初期旧裏ダメカンピカチュウリザードンミュウ
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