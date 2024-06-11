【激レア】ポケモンカードゲーム 公式 初期 ダメージカウンターセット 袋付き



おもちゃの神様 ダメカン ポケモンカードゲーム対応 ダメカン ダイス 14mm ポケカ ダメージカウンター 収納ケース ＆ 収納袋 付き (２４個セット（ホワイト）)



ポケモンカード ダメカン ダイス 14mm ２０個 セット ポケカ ダメージカウンター 収納ケース ＆ 収納袋 付き おもちゃの神様



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ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品は1996年に発売されたポケモンカードゲームの公式ダメージカウンター30個、どくマーカー2個、ベトベトマーカー3個、へんしんマーカー3個の初期版セットまとめ売りになります。袋付きです。素人保管のため写真ではわからない傷がある可能性があります。神経質な方は購入をお控えください。商品の状態は写真を参照ください。約25年前の中古品であることを理解のうえご購入を検討ください。トラブル防止のため返品、キャンセルは出来かねます。ポケモンカードその他多数出品しております。#たたポケモンカード検索用ポケカ初期旧裏ダメカンピカチュウリザードンミュウ