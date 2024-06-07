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【Pearl】professional mx series 10インチタム
商品番号 F71319299062
商品名

【Pearl】professional mx series 10インチタム
ブランド名 パール
特別価格 税込 3,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【メーカー】Pearl（パール）【商品名】pearlprofessionalmxseries10インチタム（メープルシェル）【サイズ】10インチ（26cm×21.5cm程度）【カラー】ブラウン木目【付属品】ケース（おまけ程度とお考えください）【状態】多少の傷や色むらがございますが、演奏には何の問題もありません。【その他】パールのメープルシェルのタム（トムトム）です。状態を鑑みて格安でお出しいたします。非喫煙、ペット無し。可能な限り早期の発送を心がけております。
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