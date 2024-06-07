リーメント ブラッキー

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リーメント ポケモン プチフルール ブラッキー | フリマアプリ ラクマ リーメント ポケモン プチフルール ブラッキー | フリマアプリ ラクマ

株式会社リーメントから発売されたポケモンのグッズのブラッキーのセットです。・ガムはつきません。・箱の有無は写真で確認をお願いします。・リースコレクションはエーフィも付いています。★セット内容・テラリウムコレクション４・PETITEFLEURdeuxプチフルール２・ポケモンの階段～雨上がりの街～・イーブイ＆フレンズDreamingCase2・星降る夜のスターリウム・ポケモンの森６しんぴ輝く場所・STAINEDGLASSCollection・ポケモンの街夜の路地裏・リースコレクション季節のおくりもの⚠️注意⚠️・バラ売りはできません。・値下げ対応はできませんのでご了承くださいませ。・配送中やお届け後のトラブルについては責任がとれません。