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ラブライブ！スーパースター！！鬼塚冬毱 ジャンボうちわ パズルアクリルスタンド
商品番号 Q12234825259
商品名

ラブライブ！スーパースター！！鬼塚冬毱 ジャンボうちわ パズルアクリルスタンド
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 6,133 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラブライブ！スーパースター‼︎鬼塚冬毱のジャンボうちわとパズルアクリルスタンドのセットです。こちらは「ラブライブ！スーパースター!!4thLoveLive!Tour～brandnewSparkle～」で販売された公式グッズです。即購入OKです！※バラ売り場不可です。●状態：購入後、飾らずに室内にて袋に入れて保管していた未使用品になります。よろしくお願いします！ラブライブLiella鬼塚冬毬ジャンボうちわパズルアクリルスタンドアクスタ
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