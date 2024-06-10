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- 【美品】Lewitt / LCT040 Match セット〈動作確認済〉
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商品詳細
Lewitt/LCT040Match□コンデンサーマイク□2022年12月購入□状態:美品□元箱・純正ケース・マイクホルダー等有定価:¥27,500———————————————通販にて新品で購入しました。機材整理のため、出品いたします。レコーディングで数回程度使用しましたが傷や汚れはほとんどなく、動作確認も済んでおります。本体、マイクホルダー、ウィンドスクリーン、純正ケース、元箱、取扱説明書が付属しております。以下、当商品の詳細URLhttps://www.lewitt.jp/microphones/lct-recording/lct-040-match-stereo-pair———————————————【画像/補足】1枚目:Lewitt/LCT040Match本体2枚目:付属品(左上より元箱、純正ケース、取扱説明書、マイクホルダー、ウィンドスクリーン)3枚目:LCT0404枚目:LCT040背面5枚目:LCT040グリル部分6枚目:マイクホルダー、ウィンドスクリーン#Lewitt#LCT040#コンデンサーマイク#マイクセット
http://narcologia.ru/goods/tenet123463.html
http://narcologia.ru/goods/reboot592836.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit423786.html
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美品】Lewitt / LCT040 Match セット〈動作確認済〉 最新のデザイン ...
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LCT 040 MATCH | LEWITT
LCT 040 MATCH（ペア） | LEWITT
LEWITT LCT 040 MATCH STEREO PAIR コンデンサーマイク 2本セット
LCT 040 MATCH STEREO PAIR – Media Integration, Inc.
LEWITT LCT 040 MATCH コンデンサーマイク
LEWITT LCT 040 MATCH ペア www.krzysztofbialy.com
LEWITT LCT 040 MATCH ペア | wholesomenutcompany.com
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LCT 040 MATCH | LEWITT
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