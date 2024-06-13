油絵 絵画【あじさい寺】

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【作品説明】【技法】 油絵・油彩【素材】油絵の具【ホルベイン】アクリル絵の具【リキテックス】・Ａ4厚紙【サイズ】297×210mm【モチーフ】#紫陽花#寺【タイトル】あじさい寺【フレーム付き】壁掛け可能【お客様の希望フレーム色にすることは可能です】【イーゼル付き】サイズ：31.5cm×23cm×3cm【値引き交渉は可能です、気軽にお声をおかけください】お客様の書いて欲しい希望がある方は何でも描きます。世界に一つだけの作品を作ります。高級油絵具は他の画材と違い、10年後でも100年後でも色褪せる事なく保存することが出来ます！メッセージで絵画にしたいお写真を送信して下さい。出来るだけ鮮明に写ったお写真をお願いします。＊写真館などの記念写真をスマホで撮影したものでも、はっきり写っていれば大丈夫です。心を込めて猫かせて頂きますご注文、お待ちしております！●人物画はお断りします●風景画、静物画、動物画などの制作が可能です。●制作期間1～3週間油絵Ａ4絵画オーダー↓お値段10000円[送料]全国一律#送料無料#油彩#油絵#絵画#絵#油彩画#油絵画#母の日#父の日#インテリア#アンティーク#アート#コレクション#美術品#洋画#芸術#お誕生日#ハンドメイド#出産祝い#お祝いプレゼント#入学祝い#出産祝い#長寿祝い#就職祝い#退職祝い#入園入学祝い#卒業祝い#退院祝い#お見舞い#新築祝い#結婚祝い#結婚記念日#カップル記念日#合格祝い#勤労感謝の日#ギフト#ハンドメイド絵#ハンドメイド油絵#オシャレ#芸術作品#美術作品#アート作品#オーダーページ#幸せ#幸運#クリスマスプレゼント#引っ越しお祝い#手書き#手描き#装飾#結婚式#披露宴 #ウェルカムスペース#展示#住まい#置物#インテリア小物#ＨＲ作品一覧#風景#風景画#自然#あじさい#アジサイ#青#ブルー#初夏#梅雨#初夏#雨#鎌倉絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...油彩絵の具