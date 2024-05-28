ラグビー日本代表　レメキ　直筆サインカード

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商品詳細
ＢＢＭラグビー日本代表カード２０２３ＢＲＡＶＥ ＢＬＯＳＳＯＭＳレメキ・ロマノ・ラヴァ 直筆サインカード 横版《６８枚限定》【状態】美品（スリーブ＆硬質ケース保管）【おまけ】レギュラーカード（レメキ）【発送方法】ネコポス（匿名配送）※値下げ不可ＢＢＭラグビーカードブレイブブロッサムズワールドカップＷ杯ラグビー日本代表レアカード激レアスペシャルインサートカード直筆サイン直書き貴重シリアルカードシリアルナンバーサインカードサイン入りレメキサインレメキ・ロマノラバマノＮＥＣグリーンロケッツ東葛コレクショントレカ人気選手
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