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最終値下げ　ポケモンカード　レジェンド　プロモ　ラティアス\u0026ラティオス
商品番号 F70847150433
商品名

最終値下げ　ポケモンカード　レジェンド　プロモ　ラティアス\u0026ラティオス
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 3,471 円
在庫状況 あり

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商品詳細

比較的美品と思います。開封後、スリーブにて保管しておりました。カードの状態に関しては写真をご覧頂きたいと思います。返品は受け付けておりませんので、ご理解の上購入をご検討いただきたいと思います。
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