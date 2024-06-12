SUPERJUNIOR デビュー16周年記念グッズ

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商品詳細
SUPERJUNIORデビュー16周年の記念グッズメモリーチャームドンヘver.になります。中身の確認のため開封しましたが未使用です。一度他人の手に渡ったものになりますので神経質な方は購入をお控えください。以下、サイトより抜粋です。-商品：SJ_デビュー日記念メモリーチャーム_16周年-素材：BRASS、CRYSTAL、ACRYL-サイズ(cm)：メモリーペンダント：3X1.5、キーリング含む：6.5、ネックレスチェーン：50+5-重さ(g)：12g#superjunior#スーパージュニア#SJ#donghae#ドンヘ
http://narcologia.ru/goods/voiceless503259.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation464421.html
http://narcologia.ru/goods/preference282338.html
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