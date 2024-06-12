ブラッキーvmax csr

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商品詳細
ローダーに入れての発送になります。ローダーに入れて、防湿庫にて、厳重に保管してました。トラブル防止の為、画像での判断よろしくお願いします。写真のものが全てです。即購入OK。返品、値引き不可です。購入後のキャンセルは出来ません。ペット、喫煙者いません。
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