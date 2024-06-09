直筆サイン入り☆倉木麻衣カンボジア寺子屋プロジェクト絵本STANDBYYOU直筆サイン入り入手困難☆日本武道館500冊限定発売!倉木麻衣「みんなでカンボジアに寺子屋を建てよう！プロジェクト」モーション・シルエット“光を使って楽しめる”絵本「STANDBYYOU」～それが夢のはじまりになる～後半画像と以下はサイトより引用。☆倉木麻衣がひとつひとつ心を込めて直筆サインと「ありがとう」の言葉を入れています。☆モーション・シルエットは1冊1冊全てオーダーメイドのため、書店販売等はしていません。☆オリジナル絵本「STANDBYYOU」は今最も注目されているクリエーターさんとのコラボレーションで生まれた絵本です。LiveProject2014一期一会15周年BEST12月6日（土）日本武道館 ライブ会場にて限定販売!!こちらの絵本は完売致しました。「みんなでカンボジアに寺子屋を建てよう！プロジェクト」募金付き“光を使って楽しめる”絵本「STANDBYYOU」500冊限定発売!!!モーション・シルエットを使ったこの絵本は、みんなでカンボジアに「寺子屋＝学びの場」をつくるために制作されました。この売上の一部は日本ユネスコ協会連盟の世界寺子屋運動に役立てられます。倉木麻衣の想いがいっぱいつまったオリジナル絵本「STANDBYYOU」。倉木の新しい夢を、皆さん一緒に叶えてみませんか？以上です。当方管理No.z3一点物ゆえ出品に迷いがあるため、いつ値上げや取り下げるか分かりませんのでご了承ください。



直筆サイン入り☆倉木麻衣カンボジア寺子屋プロジェクト絵本STAND BY YOU



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MAI KURAKI LIVE PROJECT 2013 “ RE: ”｜プロジェクト



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MAI KURAKI LIVE PROJECT 2013 “ RE: ”｜プロジェクト



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倉木麻衣、「reU funding」＆「Yahoo!ネット募金」本日スタート！



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