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テクニクス ターンテーブル ミニフィギュア 全７種類 新品 ガチャ カプセルトイ
商品番号 O79017712821
商品名

テクニクス ターンテーブル ミニフィギュア 全７種類 新品 ガチャ カプセルトイ
ブランド名 ケンエレファント
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠︎商品の説明、プロフィールご一読下さい。⚠︎購入者様は、ご理解頂いたと看做します。新品・未開封ケンエレファントテクニクスSL-1200M7L50周年記念モデル限定色７種類をミニチュアで再現Technicsターンテーブルガチャ景品・BLACKブラック1個・BLUEブルー1個・REDレッド1個・WHITEホワイト1個・GREENグリーン1個・YELLOWイエロー1個・BEIGEベージュ1個サイズ：4.7cm×3.7cm付属品：全７種にLP盤付き　　　：全７種に説明書付き※音は出ません。※ミニチュアフィギュアです。※カプセルは付きません。※ブラック、ブルー、グリーンの判別が、分かりづらい為、付箋を貼り付けます。全７種フルコンプリート全種類フルコンプお値下げ不可専用・取置不可バラ売り不可①それぞれ1つずつビニールに包まれた状態です。②完璧を求める神経質な方は購入をお控え下さい。③未開封品ですので初期不良等につきましては、　御自分でメーカー様へお問い合わせください。④私自身、喫煙者でも無くペットも飼ってません。⑤水濡れ防止のため防水対策してプチプチに包み、　ゆうパケットポストの専用箱で発送いたします。⑥配送中の事故によるトラブル、紛失、汚損、破損、　不着等の際こちらでは一切の責任は負いかねます。#technics#miniature#figure#collection#masukotto#turntable#レコード盤#record
http://narcologia.ru/goods/Persia725188.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador629706.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper52209.html
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