ザ　クロマニヨンズ　特製シリコンケース　未使用！

ザ クロマニヨンズのアルバムを購入した時にタワーレコードでやったスクラッチクジで、見事当選した物です！頂いたまま、袋から開けずに出品します^_^よろしくお願い致します！以下、概要①豪華賞品が当たる『MOUNTAINBANANA』抽選会実施！以下対象店舗にて、1月17日(火)商品入荷以降、ザ・クロマニヨンズ15thALBUM『MOUNTAINBANANA』（BVCL-1263/BVJL-58）をご購入いただいた方に、商品１点ご購入につき、１枚の「MOUNTAINBANANAスクラッチくじ」を差し上げます。こちらのスクラッチ部分を削ってアタリが出た方には豪華賞品を差し上げます！是非ふるってご参加ください！●MOUNTAINBANANAスクラッチくじ【賞品】A賞：ザ・クロマニヨンズオリジナルシリコンケースB賞：ザ・クロマニヨンズオリジナルポストカード（絵柄全5種のうち、ランダムで1枚をお渡しいたします。）※賞品は数に限りがあり、無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください。※くじを削っていただき、バナナが3個出た場合はA賞、2個出た場合はB賞ご当選となります。



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