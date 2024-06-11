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LINE 6 SONIC PORT VX
商品番号 C72783038783
商品名

LINE 6 SONIC PORT VX
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LINE6SONICPORTVXの出品です。iphone/mac対応コンデンサーマイクとオーディオインターフェイス機能が一体化動作確認済みぜひご検討ください。お値引きご希望、ご質問等あればお気軽にコメントください。付属品取説説明書スタンドライトニングケーブルUSBケーブル種類···オーディオインターフェイス
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LINE 6 SONIC PORT VX
Line 6 マイク内蔵オーディオ・インターフェース Sonic Port VX 【国内正規流通品】
LINE 6 SONIC PORT VX
仕様 - Sonic Port - Line 6 Japan
LINE 6 SONIC PORT VX
Sonic Port VX - Line 6 Japan
LINE 6 SONIC PORT VX
Sonic Port VX オーディオインターフェイス マイク内蔵
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