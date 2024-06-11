LINE 6 SONIC PORT VX

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商品詳細
LINE6SONICPORTVXの出品です。iphone/mac対応コンデンサーマイクとオーディオインターフェイス機能が一体化動作確認済みぜひご検討ください。お値引きご希望、ご質問等あればお気軽にコメントください。付属品取説説明書スタンドライトニングケーブルUSBケーブル種類···オーディオインターフェイス
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