45◇セレナ HR 089/068 S11a PSA10 KM1012-3

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ポケモンカードゲームセレナHR089/068S11aPSA10中古品です♪PSA鑑定のケースおよび袋内に多少ホコリの入り込み等がある場合がございますので予めご了承下さい。すり替え、トラブル防止のため発送後の返品は基本お受けできません。鑑定品ではありますが極度に神経質な方はご遠慮下さい。外袋にスレ・キズが見受けられますので予めご了承ください。画像にあるものが全てとなります。◆バラ売りや他出品とのまとめ、値下げ不可◆コメント無しで即購入OKです。#froman