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- 新品『EIGHT SIX』Ｔシャツ 横山 健KEN YOKOYAMAハワイアン６
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商品詳細
『EIGHTSIX2013』Ｔシャツ新品未使用サイズ：UnitedAthleのＭボディのカラー：ホワイトKENYOKOYAMA、HAWAIIAN6などが出演したHUSKINGBEE主催のライブのＴシャツです。新品未使用ですが自宅保管しておりましたので、畳みジワがあります。神経質な方はご遠慮ください。#KENYOKOYAMA#横山健#hawaiian6#ハワイアン６#HUSKINGBEE#ハスキングビー#PIZZAOFDEATHKENYOKOYAMA横山健hawaiian6ハワイアン６HUSKINGBEEハスキングビーPIZZAOFDEATHピザオブデスKENYOKOYAMA横山￼￼健HUSKINGBEEPIZZAOFDEATHピザオブデス
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