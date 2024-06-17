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NUMARK PT01用 JD スクラッチフェーダー
商品番号 X24731323784
商品名

NUMARK PT01用 JD スクラッチフェーダー
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JESSEDEANDESIGNSJDDX2RS-ANUMARKPT01SCRATCHCONTACTLESSFADERWHITEJESSEDEANデザイン製造、NUMARKPT01用のカスタムスクラッチフェーダー、新品です。NumarkPT01Scratch専用の非接触タイプ交換フェーダー。非接触型で摩耗屑が出ないためクリーニングの必要が無く、ガリがでることもありません。（メーカー資料より）
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