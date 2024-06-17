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茶道具　ガラス工芸　金彩　茶碗　鉢　V　R5835
商品番号 Q15837479641
商品名

茶道具　ガラス工芸　金彩　茶碗　鉢　V　R5835
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 10,976 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約７cm　幅約１４．３cm高台が欠けています。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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