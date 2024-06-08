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YAMAHA SA1000
商品番号 P18685662174
商品名

YAMAHA SA1000
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 25,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHA製セミアコースティックギターSA1000状態:電気系統やペグなどに異常はなく、演奏には問題ありません。全体的に細かい傷があり、使用感はあります。リアPUのボリュームノブの接着が剥がれた状態ですが、ノブ自体は現存していますのではめ込んだ形で発送します。付属品:ハードケース
http://narcologia.ru/goods/assessor668403.html
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http://narcologia.ru/goods/competitive680381.html

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