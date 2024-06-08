YAMAHA SA1000

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商品詳細
YAMAHA製セミアコースティックギターSA1000状態:電気系統やペグなどに異常はなく、演奏には問題ありません。全体的に細かい傷があり、使用感はあります。リアPUのボリュームノブの接着が剥がれた状態ですが、ノブ自体は現存していますのではめ込んだ形で発送します。付属品:ハードケース
http://narcologia.ru/goods/assessor668403.html
http://narcologia.ru/goods/flight133828.html
http://narcologia.ru/goods/competitive680381.html
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