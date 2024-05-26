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「専用」クラリネット　YCL-450
商品番号 G41098260900
商品名

「専用」クラリネット　YCL-450
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 20,533 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···クラリネットメーカー小売価格・・・170,500円状態・・・未使用以前楽器店で購入しましたが、未使用のまま置いていました。吹奏楽部や楽器に興味ある人におすすめです。※こちらの商品は、即購入歓迎です。※当日ヤマト営業時間内に発送します。＃クラリネット　＃楽器　＃吹奏楽　＃音楽　＃趣味　＃未使用
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