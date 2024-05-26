藤井風 HEHNTシャツ

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商品詳細
藤井風HEHNTシャツ新品で購入後、数回着用しました。使用感やロゴの色褪せは多少ありますが、生地の張りは失われていないです。目立つ汚れや傷も無いですが、中古品という事ご了承ください。Mサイズ身幅:約54cm着丈:約62cmペット喫煙者共に無し折り畳んで発送します。宜しくお願いします(^.^)/
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miheng on X:
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