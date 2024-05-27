クレイバースト 1BOX シュリンクなし

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商品詳細
ポケモンカードクレイバースト1BOXシュリンクなし箱付きシュリンクは剥がされた為ついておりません。30パック製造番号一致しております。未サーチですので封入率も変わりませんのでご安心下さい。送料削減の為、必要な方は、箱は折り畳んでの配送となりますのでご理解頂ける方のみご購入をお願いします。箱をご希望の方は取引メッセージにてお願いいたします。
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