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明治大正 尾張焼 瀬戸焼 青磁 梅柄 骨董 盆栽鉢 植木鉢
商品番号 W45494997346
商品名

明治大正 尾張焼 瀬戸焼 青磁 梅柄 骨董 盆栽鉢 植木鉢
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 6,426 円
在庫状況 あり

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商品詳細

尾張青磁梅柄骨董盆栽鉢です。希少な一品となっております。幅：約27㎝　　高さ：約12㎝汚れや小傷等はありますが、ヒビと割れはございません。お花の膨らみ少しに割れたような跡がありますが、こちらは焼いた時に出来たものの為、後から付いた傷では無いと聞いております。素人管理のためご理解よろしくお願いします。質問等ございましたら、お気軽にお声掛け下さい。
http://narcologia.ru/goods/message35827.html
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