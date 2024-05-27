明治大正 尾張焼 瀬戸焼 青磁 梅柄 骨董 盆栽鉢 植木鉢 ...

尾張青磁梅柄骨董盆栽鉢です。希少な一品となっております。幅：約27㎝ 高さ：約12㎝汚れや小傷等はありますが、ヒビと割れはございません。お花の膨らみ少しに割れたような跡がありますが、こちらは焼いた時に出来たものの為、後から付いた傷では無いと聞いております。素人管理のためご理解よろしくお願いします。質問等ございましたら、お気軽にお声掛け下さい。



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