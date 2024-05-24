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- ★FANTASTICS×MINION ミニオンミニぬいぐるみ 中島颯太 SOTA
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商品詳細
FANTASTICS×MINIONミニオンミニぬいぐるみ〜着ぐるみデザインver.〜☆中島颯太SOTA☆1点です。新品タグ付きです。お写真のお顔の子をお届けします。(*^^*)初期から、向かって右目の下の糸がピンクの色になっている箇所が1箇所あったので、お写真ご確認頂き、そちら気になさらない方ぜひです。即日か翌日迄に発送致します。即購入歓迎です。人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBEFANTASTICSメンバー···中島颯太
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