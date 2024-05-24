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- 大澤扶二子■青いバラ■絵画■油彩画■新品額付き■F4号
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商品詳細
キャンバスサイズ（Ｆ4号）33,4㎝ｘ24,3cm新額装（ブラウン、ガラス付き）4８cmｘ３９cm大澤扶二子美術年鑑（掲載）本年度２02３年美術年鑑評価格はF4サイズ3８万勤美術展（金賞)鎌倉市展神奈川女流展(入)二科展支部（受賞）二科展(入)ＡＪ(アート・ジャーナル)(58号)日本選抜作家に推薦（掲載）ヨーローッパ各国から組織された「A.M.S.C」芸術家会員をスペイン本部マドリードよりゴールド受賞。「Ａ.Ｍ.Ｓ.Ｃゴールド芸術家会員」の推薦を受ける。アートジャーナル主催第7回世界平和芸術家協会展（美術選奨賞）マスターズ大東京大会展（拓青芸術協会特別賞）新院展（心美会賞）国際HMA芸術祭招待出品2018年新美術新聞（美術年鑑社）掲載2018年日伊ピエトラ・ミリアーレ芸術勲章（イタリア国立ローマ大学に展示、永久収蔵）個展、二人展、グループ展、多数聖画教会展(所属)東京岩手美術展(会員)（元）一般社団法人新日本美術院（理事及び展覧会審査員）送料は無料です絵画の種類...油彩画・油絵主題...静物主な画材...油彩#絵画#バラ#肉筆#油彩#油絵#花#青いバラ絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...静物主な画材...油彩絵の具
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