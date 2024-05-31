B'zLIVE GYM#00 OFF THE LOCK

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商品詳細
B'zの初LIVEツアーの時のツアーパンフレットです。※表示、裏表紙共に無数のシミのような汚れがあります。購入したときからこの状態でした。写真にて状態をご確認ください。中のページにも若干のシミが見られるページが複数あります。パンフレットとしてはかなり大きめだと思います。ページも綴じてないので、ポスターとして使えるように作られたかもしれません。カラーですが、グリーンが主な色合いになっています。東京、大阪、名古屋だけのツアーだったと思います。会場も今程大きなホールではありませんでしたので、貴重なパンフレットだと思います。年代物の中古品になります。中古品にご理解のある方のみ購入をご検討ください。完璧を求める方は購入をお控えください。大きいので丸めて発送します。
http://narcologia.ru/goods/contemplate269077.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln973602.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical782701.html
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