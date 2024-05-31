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◉更新最終掲載蒐集品中国古陶磁放出セール！【三益】瑠璃釉獣面三足水盤（明時代）
商品番号 Y99782955892
商品名

◉更新最終掲載蒐集品中国古陶磁放出セール！【三益】瑠璃釉獣面三足水盤（明時代）
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 11,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】《値下げ更新》本品は、唐物名物と称される外面に瑠璃釉が施された水盤で一級文物級の意匠です。（明末時代）《本時代保証及び返金保証》。値下げ交渉ナシ。【サイズ】高:6,6㎝、口径:16,5㎝、足幅:10㎝【商品状態】極めて良好です。
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