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☆ポケモンカード☆ カイリュー キラカード 2005年製 超希少カード 貴重
商品番号 J34996702291
商品名

☆ポケモンカード☆ カイリュー キラカード 2005年製 超希少カード 貴重
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ポケモンカード☆カイリューキラカード2005年製超希少カード１８年以上前のカードですが目立った擦り傷汚れ白カケシワ折れ等も少ない希少貴重なキラカードです年代を経た古いカードにご理解頂ける方宜しくお願い致します。★プロフィールを必ず見て下さい。＃ポケモンカード＃ポケモンカードゲーム＃任天堂カードゲーム＃カイリューキラカード
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