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Ｗ８２　掛軸　大徳寺　小田雪窓　『二字書』　肉筆　『真作』　木箱　茶掛
商品番号 H67184195054
商品名

Ｗ８２　掛軸　大徳寺　小田雪窓　『二字書』　肉筆　『真作』　木箱　茶掛
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　127cm×65cm本紙　約　30cm×62cm木箱に傷みがございます。古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/stage164897.html
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