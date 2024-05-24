Roland PDX-8 3個　現行モデル　電子ドラム　(V)

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商品詳細
ヘッド、リム、感度全て正常に機能いたします。ブラケットとウイングボルト(写3-5)がブラックになった現行デザインのPDX-8になります(TD-17/27で採用)。若干の傷スレはございますが程度良好です。打面は新品と変わらない綺麗な状態です。シェル内、外側ともに清掃済みです。
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