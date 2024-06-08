モンスターハンターフィギュアスタンダードモデル11体♡

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商品詳細
◉モンスターハンターフィギュアスタンダードモデル 11体です。◉購入後はガラスケースで飾っておきましたので、目立つ傷や目立つ埃は、ありませんが中古品だという理解をして頂ける方のみの 購入をお願い致します。⚫︎ドボルベルク⚫︎ドボルベルク亜種⚫︎リオレウス希少種⚫︎ジンオウガ⚫︎ジンオウガ〔超帯電状態〕⚫︎アカムトルム⚫︎ウカムルバス⚫︎ディアブロス亜種⚫︎ナルガクルガ⚫︎ティガレックス亜種〔怒〕⚫︎ティガレックス〔怒〕※2個以上で バラ売り出来ます！#モンハンフィギュア
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