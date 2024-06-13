珍品 都山流 春洞 尺八 黒漆呂塗 内朱漆 2本セット 和楽器 竹製

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商品詳細
珍品都山流春洞銘尺八黒漆呂塗内朱漆2本セットになります。春洞・錦水・昌山などのコレクション品と共に収蔵されていた蔵出し品の尺八2本セットです写真の通り1本は赤漆で春洞の書き込みあり。外側は黒漆の呂塗り、内側は朱漆塗りがほどこされています。竹製、歌口は都山流、長さは40cm・43cmの2本。いずれも詳細は不明です。問題なく音出しできました。小傷や多少の使用感こそあるもの目立つ傷などのない良品です。その他細かな状態などは写真にてご確認ください。
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