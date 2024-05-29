掛け軸 永縄雅光 淡墨桜 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です ...

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掛け軸永縄雅光淡墨桜絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）507×405ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 塩田祥恒 枝垂桜 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#塩田祥恒#塩田_祥恒#祥恒#枝垂桜#桜#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物