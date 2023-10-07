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貴重！2014年 HEAVY MONTREAL Tシャツ BABYMETAL
商品番号 K29687007815
商品名

貴重！2014年 HEAVY MONTREAL Tシャツ BABYMETAL
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2014年カナダHEAVYMONTREALフェスティバル現地物販限定公式Tシャツ【HEAVYMONTREAL】Tシャツサイズ表記【M】BABYMETAL出演　新品購入、4回程着用の中古となります。　僅かに使用感あります、目立つダメージ等は無く良好な状態となります。発送方法は【郵便レターパックライト370】に限らさせて頂きます。（送料込み）
http://narcologia.ru/goods/message406827.html
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