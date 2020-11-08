Technics SL-1200MK3D ターンテーブル　レコードプレイヤー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！TechnicsSL-1200MK3Dになります⭐︎レコードプレイヤー(音楽鑑賞用)として使用しておりました！動作確認済ライト切れなし写真の掲載の付属品が付きます⭐︎プチプチで包み、段ボールで梱包して発送予定です！どうぞ宜しくお願い致します⭐︎種類···ターンテーブル
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http://narcologia.ru/goods/encourage258572.html
http://narcologia.ru/goods/preference340838.html
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