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Technics SL-1200MK3D ターンテーブル　レコードプレイヤー
商品番号 Y58727692924
商品名

Technics SL-1200MK3D ターンテーブル　レコードプレイヤー
ブランド名 テクニクス
特別価格 税込 18,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！TechnicsSL-1200MK3Dになります⭐︎レコードプレイヤー(音楽鑑賞用)として使用しておりました！動作確認済ライト切れなし写真の掲載の付属品が付きます⭐︎プチプチで包み、段ボールで梱包して発送予定です！どうぞ宜しくお願い致します⭐︎種類···ターンテーブル
http://narcologia.ru/goods/reproduce957355.html
http://narcologia.ru/goods/encourage258572.html
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