三代目JSB 今市隆二　リュージーズ　ユニフォーム

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三代目JSB今市隆二、自ら立ち上げた草野球チーム「中目黒リュージーズ ... 三代目JSB今市隆二、自ら立ち上げた草野球チーム「中目黒リュージーズ ...



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【今市隆二の野球チームを作ろう！】中目黒リュージーズ新入部員面接〜後編〜 &ユニフォームデザイン会議 2020/09/6(日) 【今市隆二の野球チームを作ろう！】中目黒リュージーズ新入部員面接〜後編〜 &ユニフォームデザイン会議 2020/09/6(日)



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三代目Jsoulbrothers今市隆二さんの野球チームリュージーズのグッズになります。ユニフォームサイズ L一般販売後、受注販売もしてましたが今はもう販売は終了しています。２枚買っていたので譲らせていただきます