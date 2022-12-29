ヴァイナルDJセット



PLX-500オールパイオニアrekordbox dvsスターティングセットのご紹介です。



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ヴァイナルDJセットです。諸事情により売却いたします。長く使っていただける方居ましたら！セット内容・TechnicsSL-1200MK3D×2機・カートリッジ（針）×3個（写真参照）・VestaxPCV-002（ミキサー）ご注意・本体カバーにヒビ有・プレイに使用する線はすべて同梱します・取説はありません・スピーカー、ヘッドホンは別途ご用意ください