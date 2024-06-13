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- Greg Black New York 3.25
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商品詳細
グレッグブラックニューヨークモデル（元アレッシモデル）プロ奏者は海外や日本でもほとんどNewYorkモデルが主流となっております。3.25ミディアムウェイト 3.5G相当のサイズです。リム内径 26.4mm トロンボーンマウスピースミディアムウェイトなので肉厚な音を表現でき、かつ少しだけ浅さもあるので、ソロ曲を吹く際や高音域が必要な時に重宝いただけます。リム内径により低音から高音へのシフトが容易です。GREGBLACKの中でもなかなか手に入らないNewYorkモデルであり、かつ1番人気のミディアムウェイトのマウスピースになります。こちらで購入してまもなく本国から届いたため試奏程度です。トロンボーンテナートロンボーンマウスピース
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