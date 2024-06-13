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Greg Black New York 3.25
商品番号 H46099659572
商品名

Greg Black New York 3.25
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 15,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グレッグブラックニューヨークモデル（元アレッシモデル）プロ奏者は海外や日本でもほとんどNewYorkモデルが主流となっております。3.25ミディアムウェイト　3.5G相当のサイズです。リム内径　26.4mm　トロンボーンマウスピースミディアムウェイトなので肉厚な音を表現でき、かつ少しだけ浅さもあるので、ソロ曲を吹く際や高音域が必要な時に重宝いただけます。リム内径により低音から高音へのシフトが容易です。GREGBLACKの中でもなかなか手に入らないNewYorkモデルであり、かつ1番人気のミディアムウェイトのマウスピースになります。こちらで購入してまもなく本国から届いたため試奏程度です。トロンボーンテナートロンボーンマウスピース
http://narcologia.ru/goods/browse78191.html
http://narcologia.ru/goods/capitation46908.html
http://narcologia.ru/goods/influenza710693.html

Greg Black New York 3.25
Greg Black New York 3.25-

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Greg Black｜トロンボーン太管マウスピース

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Greg Black｜トロンボーン太管マウスピース

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Greg Black New York 3.25
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Greg Black New York 3.25
Greg Black｜トロンボーン細管マウスピース

Greg Black New York 3.25
Greg Black Products - Dillon Music Web Store

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