Stray Kids SKZOO クッション（ハン）

StrayKids（スキズ）STRAYKIDSxSKZOOCAFE‘THEVICTORY’INJAPAN オリジナルグッズSKZOOPLUSHCUSHION（クッション）（HAN/ハン/QUOKKA/クオッカ）サイズWolfChan基準：320×190×420㎜新品・未使用・未開封品です。即購入可。申し訳ございませんが値下げは不可とさせていただきます。何か質問がございましたら、お気軽にコメントよろしくお願いします！