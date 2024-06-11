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Rode（ロード）NT2-A、コンデンサーマイク※在庫1点限り。※可能な限り、即日発送致します。※動作確認済みで、問題なしです。→2023年2月10日時点☆単なる出音確認ではなく、リリース予定音源のレコーディングで実際に使い、ボーカルとアコギを合わせて4〜5トラック収録しました。作品として十分良い音が収録でき、ミックス、マスタリングも良い仕上がりとなりました。その後も月に最低1回程度は音出し、録音チェックを行っております。品質変わりなく、問題ございません。☆もう一本（ほぼ新品）との音質比べ（あくまで私の耳での聴感結果）もしておりますが、音圧、音質、S／N比、マイク特性などに差はなかったです。※使用時以外、密閉容器で乾燥剤と一緒に保管してました。※非喫煙環境で保管してました。※追加写真、追加情報、ご要望にお応えします。※サウンドハウスの新品価格は53,800円です。【出品経緯・商品説明】写真のケースは黒バックを作るために一時的に使用したもので、付属しません。マイク本体を箱等で十分に保護して発送します。同じものが2つあり、この度ひとつ売却する事にしました。保管スペースの関係で、元箱は処分しました。予めご了承ください。その他、気になる事がございましたら、なんでもお問い合わせくださいませ。種類...マイク